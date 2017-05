Merkel will keine Rückkehr zur Wehrpflicht

„Wir haben eine grundsätzliche Entscheidung getroffen“, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin in Bezug auf die im Jahr 2010 getroffene Entscheidung zur Aussetzung der Wehrpflicht in Deutschland.

Wie Sensburg dem „Hamburger Abendblatt“ sagte, würden die Streitkräfte heute als Berufsarmee keinen Querschnitt der Gesellschaft mehr abbilden. Das schwäche „das Immunsystem gegen Demokratiefeindlichkeit“.