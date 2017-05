Ex-Verteidigungsminister Chevenement: Normale Beziehungen zu Russland möglich

„Das, was französische Medien über Russland berichteten, ist haarsträubend.“

​Er glaube, dass (Präsident Emmanuel) Macrons strategisches Denken nicht zu unterschätzen sei. „(Macron) ist ein Mensch von Format. Man sollte Frankreich die Fähigkeit nicht absprechen, eine derart gewaltige Realität wie Russland mit zu berücksichtigen“, sagte Chevenement.

Der Politiker erinnerte an einige frühere Erklärungen Macrons. Eine davon wurde in der Schlussphase der Wahlkampagne am 14. April – bereits nach Vorwürfen an die Adresse russischer Hacker und russischer Medien – abgegeben. „Ich halte eine schrittweise Lockerung der gegen Russland verhängten Sanktionen für möglich, falls Moskau seine Verpflichtungen einhält“, sagte Macron in einem Interview der Ausgabe „Jeune Afrique“. Dabei machte er deutlich, dass solche Beschlüsse „mit Deutschland abgestimmt werden“.

Am 17. November vergangenen Jahres hatte Macron erklärt, dass „Frankreich in der Lage sein soll, einen Dialog mit Großmächten zu führen, darunter auch mit solchen nicht befreundeten wie Russland“.