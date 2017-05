Trump will US-Wahlsystem säubern

Demnach könnten der US-Vizepräsident, Mike Pence, und der Secretary of State des US-Bundesstaats Kansas, Kris Kobach, vermutlich die Leitung der Kommission übernehmen. Es sei geplant, dass die Struktur sich mit den Fragen der Wahlverstöße auf der Ebene der US-Bundesstaaten sowie auf nationaler Ebene beschäftigen werde.

Die jüngsten Präsidentschaftswahlen in den USA hatten im November 2016 stattgefunden. Danach meldete Trump Wahlverstöße in mindestens drei US-Bundesstaaten. Ihm zufolge sollen bis zu fünf Millionen Menschen unregistriert an den Wahlen teilgenommen haben. Am 9. November ging er deswegen vor Gericht.