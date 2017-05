Experte: Ukrainer werden bald über Visafreiheit mit EU enttäuscht sein

„Ich glaube, dass die ersten Eindrücke (vom visafreien Verkehr) in ein paar Monate bekannt werden. Wir werden zahlreiche Beschwerden von Menschen mitbekommen, die mit diversen Unannehmlichkeiten konfrontiert waren“, sagte der Experte am Donnerstag in einem RIA-Novosti-Gespräch in Kiew.

Am gleichen Tag hatte der EU-Rat den Beschluss bestätigt, den Visumszwang für die Ukrainer abzuschaffen. Die Regelung tritt voraussichtlich zum 11. Juni in Kraft. Zugleich erklärte der EU-Rat, dass der Beschluss jederzeit rückgängig gemacht werden könnte, sollte es Probleme in Bezug auf die Migration oder Sicherheit geben.

© Sputnik/ Sergei Kirkach Nach Beschluss des EU-Parlaments: Ukrainer legen Anfertigung von Reisepässen lahm

Pogrebinski schloss nicht aus, dass ein erstes Problem für die reiselustigen Ukrainer aus der Notwendigkeit resultieren könnte, die (finanzielle) Möglichkeit des Aufenthalts im EU-Raum zu belegen. „Die Visafreiheit wird lediglich den Urlaubern in die Hand spielen, aber keine Möglichkeit zu Arbeit oder Studium geben“, sagte der Experte.

Verhandlungen über die Abschaffung der Visumpflicht für die Bürger der Ukraine bei Einreisen in die EU waren 2008 aufgenommen worden. Die endgültige Entscheidung wurde von den Behörden in Brüssel mehrmals hinausgeschoben.