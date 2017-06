Zweifacher Opa Putin: Meine Enkel sind keine Prinzen von Geblüt

Er habe bereits zwei Enkel, der Jüngere sei erst vor Kurzem geboren, der Ältere besuche schon den Kindergarten, sagte Putin beim „Direkten Draht“, seiner jährlichen TV-Sprechstunde mit den Bürgern.

„Ich will nicht, dass sie als Prinzen von Geblüt aufwachsen“, so Putin in Bezug darauf, warum er bislang nicht öffentlich über seine Enkel gesprochen habe. „Ich will, das sie als normale Menschen aufwachsen.“

Putin hatte in dem in dieser Woche ausgestrahlten Interview mit US-Regisseur Oliver Stone erstmals öffentlich mitgeteilt, Großvater zu sein.

Putin stellt sich seit 2001 fast jährlich (außer 2004 und 2012) live den Sorgen seiner Mitbürger. Seine erste TV-Konferenz fand am 24. Dezember 2001 statt und war mit 2:20 Stunden etwa 50 Minuten länger als geplant. Seitdem stand Putin insgesamt 14 Mal live Antwort und Rede, darunter viermal (2008 bis 2011) als Ministerpräsident. Bei seiner bislang längsten Live-Fragestunde im Jahr 2013 (4:47 Stunden rund 17 Minuten) hat Putin insgesamt 85 Fragen beantwortet.

Noch vor Beginn der heutigen Sendung waren per Telefon, Internet und SMS knapp zwei Millionen Anfragen an den Staatschef eingegangen.