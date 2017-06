Putin: Russen sehen Amerika nicht als Feind an

Russland hat laut Umfragen viele Freunde in den USA, aber die Medienhysterie beeinflusse die Stimmung der Amerikaner, so Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag.

Auch in Russland gebe es sehr viele, die die Errungenschaften des amerikanischen Volkes mit Respekt aufnehmen und darauf hoffen, dass die bilateralen Beziehungen im Endeffekt normalisiert würden.

„Sowohl wir als auch die Vereinigten Staaten sind daran äußerst interessiert“, betonte Putin.

Nach seiner Ansicht könnten beide Länder im Bereich der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen zusammenarbeiten. Außerdem könnte ein Dialog über ökologische Probleme aufgenommen werden.

„Wir müssen gegen die Armut in der Welt ankämpfen“, sagte er. Diese sei „eine Quelle von Radikalismus und Terrorismus“.

Außerdem äußerte Putin seine Hoffnung darauf, dass Russland und die USA gemeinsam die Probleme in Syrien und in der Ukraine meistern würden. Ein Beispiel der erfolgreichen Zusammenarbeit seien die gemeinsamen Bemühungen um die Regelung des Problems des iranischen Atomprogramms.

„Wir sind zu einem konstruktiven Dialog bereit“, betonte der russische Präsident.