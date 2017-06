US-Raketen in 15 Minuten vor Moskau - Putin: Russland muss sich schützen

In seiner TV-Bürgersprechstunde am Donnerstag wurde Putin nach der Strategie Russlands in seinen arktischen Hoheitsgebieten gefragt.

„Wir müssen unsere Souveränität über diese Gebiete sicherstellen“, antwortete Putin. „Wir dürfen den militärischen Aspekt nicht vergessen. Diese Region ist aus der Sicht der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes sehr wichtig.“

Dabei verwies Putin auf die US-amerikanischen Atom-U-Boote, die im Norden Norwegens eingesetzt würden. „Ihre Raketen brauchen 15 Flugminuten bis nach Moskau. Wir müssen sehen, was dort vorgeht. Wir müssen uns angemessen schützen.“

Über diese Region verlaufe zudem die Flugbahn von bodengestützten Raketen, die auf dem Territorium der USA stationiert seien, sagte Putin. Deshalb brauche Russland auch dort ein Frühwarnsystem, um Raketenstarts zu verfolgen.