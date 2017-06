Neuer Untersuchungsausschuss zu Weihnachtsmarkt- Attentat in Berlin ohne AfD?

Die Regierungsparteien im Berliner Abgeordnetenhaus, SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben sich gemeinsam mit den Fraktionen von CDU und FDP auf einen Antrag zur Einsetzung eines Amri-Untersuchungsausschusses geeinigt. Anis Amri, der Attentäter, hatte beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016 insgesamt elf Menschen getötet.

Auf der nächsten Plenarsitzung am 22. Juni beraten die Abgeordneten den Antrag. Am 6. Juli soll sich dann der Ausschuss konstituieren und erstmalig tagen. „Wir haben uns am vergangenen Montag nach einer sehr langen und intensiven Sitzung auf alle Fragepunkte einigen können und einen breiten, fraktionsübergreifenden Konsens zwischen allen teilnehmenden Innenpolitikern hergestellt“, sagte Marcel Luthe, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Landesparlament, gegenüber Sputnik. „Mit Ausnahme der AfD, die einen eigenen Antrag gestellt hatte, und insofern an diesem Konsens nicht teilnimmt.“

AfD: „Keine Einladung erhalten“

Dieser Aussage widersprach die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. „Wir wurden zu den Verhandlungen am Montag nicht eingeladen“, so Karsten Woldeit, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, zu Sputnik. „Als Begründung wurde mir zugetragen, die AfD müsse bei diesen Verhandlungen nicht teilnehmen, weil wir ja schon im Januar einen Antrag dazu eingereicht hatten. Daher sei es nicht notwendig, dass wir jetzt an den neuen Verhandlungen teilnehmen.“

Woldeit bat über seine Fraktion, bei der Parlamentarischen Geschäftsführung der SPD-Fraktion, der stärksten Regierungsfraktion im Berliner Landtag, eine Einladung zu erwirken. „Diese Anfrage wurde bis heute nicht beantwortet“, sagte der AfD-Vizefraktionschef. Obwohl er sich sogar bereit erklärt hätte, den AfD-eigenen Antrag zu der Sache fallen zu lassen und sich dem neuen Antrag anschließen würde. Er erläuterte die Hintergründe:

„Bereits im Januar hatte die FDP einen entsprechenden Antrag zur Untersuchung des Amri-Attentats eingebracht. Diesen hatten wir als AfD-Fraktion unterstützt. Damals wurde dieser Antrag jedoch von den Regierungsparteien abgelehnt, auch die CDU stellte sich dagegen. Sie argumentierten damit, erstmal auf den Bericht des Sonderermittlers des Berliner Senats, Bruno Jost, zu warten, der aber erst Anfang Juli erscheinen wird. Meiner Meinung nach wollten vor allem SPD und CDU so lange warten, um kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) und der Bundestagswahl kein schlechtes Licht auf SPD- und CDU-geführte Institutionen zu werfen. Wie bekannt, hatte Amri zeitweilig in NRW gelebt“.

Dort habe die SPD-Landesregierung keine gute Figur abgegeben. Auch das CDU-geführte Bundesinnenministerium stehe bis heute wegen des Umgangs mit Amri in der Kritik.

Kehrtwende der Regierung wegen angekündigter Klage?

Dann kam es laut Woldeit vor wenigen Wochen zu einer Kehrtwende der Berliner Regierungsparteien. „Der mediale Druck wurde zu groß, sie mussten reagieren und einen Untersuchungsausschuss einleiten“, sagte der AfD-Vertreter. Laut FDP-Mann Luthe war es auch sein Verdienst, dass jetzt dieser Ausschuss ins Leben gerufen wird. „Nach meiner Ankündigung im Mai, mit einer Klage vor das Berliner Landesverfassungsgericht zu ziehen, um die Untätigkeit des Abgeordnetenhauses in Sachen Amri anzuprangern, gab es einen sehr raschen Gesinnungswandel bei den Regierungsparteien und der CDU“, schilderte er.

„Sie hatten zuvor geblockt, weil wichtige Wahlen anstanden und sie den Wahlkampf ihrer Parteien nicht negativ belasten wollten. Doch sie mussten dann einfach die Notwendigkeit eines neuen Amri-Untersuchungsausschusses einsehen.“

Er erhoffe sich nun, dass „Hintergründe und Strukturen des Anschlages intensiv untersucht werden.“ Seinen Recherchen zufolge gebe es Verbindungen Amris auch zum islamistischen Untergrund, ebenso zu arabischen Drogen-Clans. Auch die Rolle der Organisierten Kriminalität bei der Finanzierung von islamistischem Terrorismus müsse erforscht werden. „Wir müssen untersuchen, ob es tieferliegende Netzwerkstrukturen gibt. Auch die Rolle der Nachrichtendienste muss betrachtet werden, wie effektiv die gearbeitet haben.“ Auch Woldeit hofft nun auf brauchbare Ergebnisse durch den Ausschuss: „Wir als Berliner Abgeordnetenhaus müssen nun erstmal formal den Landtag in NRW bitten, uns ihre Unterlagen vom dortigen Amri-Untersuchungsausschuss zu geben. Wenn wir zu lange warten, sind wir in der Sommerpause und dann passiert gar nichts und es wird wieder verschleppt. Auf jeden Fall werde ich intensiv den Aufklärungsprozess unterstützen.“

