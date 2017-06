So haben sich die Unstimmigkeiten unter den Einheiten der Freien Syrischen Armee nach Ausbruch der Katar-Krise verschärft. Befürchtungen der Kämpfer in Bezug auf die zukünftige Finanzierung der Freien Syrischen Armee haben laut dem Blatt die Unstimmigkeiten ausgelöst. Die türkische Armee und die Freie Syrische Armee haben während der im Februar durchgeführten Operation „Schutzschild Euphrat“ die Stadt al-Bab, die sich zuvor unter Kontrolle der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) befand, unter ihre Kontrolle gebracht.

Am 9. Juni hatte US-Präsident Donald Trump Katar vorgeworfen, den Terrorismus zu finanzieren. Am 5. Juni hatten Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Libyen sowie Jemen, die Malediven und Mauritius die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie warfen dem Emirat „Unterstützung des Terrorismus“ und „Destabilisierung der Lage im Nahen Osten“ vor.