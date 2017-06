US-Außenamt für Alternativen zu Minsker Vereinbarungen offen

Die USA seien besorgt und würden keine Ergebnisse sehen, die man von Minsk-2 erhofft habe.

"Unser gemeinsames Ziel ist wie stets der Frieden. Wir sehen das aber nicht. Was jedoch Ihre Frage (nach einem alternativen Plan zur Regelung der Situation in der Ukraine, Anm. d. Red) betrifft, so werden die USA das unterstützen, wenn die Parteien zu einer Vereinbarung über die Schaffung einer anderen Verfahrensweise kommen und diese auch erfolgreich sein wird", sagte die Sprecherin.

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei seiner jährlichen TV-Sprechstunde mit den Bürgern Russlands betont, Moskau sei zu einem konstruktiven Dialog mit Washington zu einer ganzen Reihe von internationalen Problemen, darunter auch der Krise in der Ostukraine, bereit.

Dabei äußerte der russische Staatschef seine Hoffnung auf eine positive und konstruktive Rolle der Vereinigten Staaten bei der Beilegung des ukrainischen Konfliktes.

Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk (Donbass) geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich vom Februar in Kiew nicht anerkannt und zuerst mehr Selbständigkeit gefordert und dann unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten. Nach den jüngsten UN-Angaben sind bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und örtlichen Bürgermilizen bislang insgesamt fast 10.000 Menschen ums Leben gekommen.