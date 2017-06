Verspätete US-Gratulationen zum Tag Russlands

Der Außenminister der USA, Rex Tillerson, übermittelte die Gratulationen im Namen des Präsidenten Donald Trump und des US-amerikanischen Volkes an das russische Volk. Er betonte, dass „die Beziehungen zwischen USA und Russland bereits in der frühen Geschichte der amerikanischen Republik begannen“.

Weiter hieß es: „Heute teilen unsere Länder die unikale Verantwortlichkeit für die Erhaltung des internationalen Friedens und Stabilität, und arbeiten an den globalen Problemen zusammen.“ Tillerson hob hervor, dass es am besten sei, „wenn wir gemeinsam für die grundlegenden Werte der Freiheit und Menschenwürde auftreten“. Der US-Außenminister erklärte: „Während Sie den Tag Russlands feiern, sollten Sie wissen, dass die Vereinigten Staaten die nationale Souveränität Ihres an Traditionen und Möglichkeiten reichen Landes wie Sie selbst ehren“.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Kreml kommentiert Ausbleiben der US-Gratulationen zum Tag Russlands

Zuvor teilte die russische Botschaft in den USA mit, dass sie zum ersten Mal seit mehreren Jahren die Gratulationen zum Tag Russlands aus den US-amerikanischen Behörden erhalten hatte. Das US Außenministerium erklärte, dass die Administration von Trump die Prozedur der offiziellen Gratulationen verändert hat und diese ab jetzt an die Botschaften der entsprechenden Länder übermittelt.