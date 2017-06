War IS-Chef al-Bagdadi darin? Russisches Militär zeigt Foto von zerbombtem IS-Treff

© AFP 2017/ Prakash Singh Al-Baghdadi Ende Mai bei russischem Luftangriff getötet - Information wird geprüft

Die russische Luftwaffe hatte am 28. Mai ein Treffen von IS-Spitzen nahe Rakka angegriffen. Am Freitag teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit, dass an diesem Treffen möglicherweise auch der berüchtigte IS-Anführer al-Baghdadi teilgenommen habe. Es werde nun geprüft, ob al-Baghdadi tot sei , hieß es.

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte zwei Satellitenbilder, welche den mutmaßlichen Treffpunkt der IS-Terroristen vor und nach dem Angriff zeigen sollen. Das erste Bild, das am 13. Mai aufgenommen worden sein soll, zeigt einen Gebäudekomplex, der auf dem zweiten Foto (datiert auf den 29. Mai) völlig zerstört ist. Zudem sind auf dem zweiten Bild mehrere Bombentrichter zu erkennen.

Al-Baghdadi hatte im Juni 2014 die IS-Führung übernommen. Seitdem berichteten Medien mehrmals über seinen Tod, was sich im Nachhinein jedoch nicht bestätigte. Zuletzt schrieb die britische Zeitung „Daily Mail“ am 11. Juni, dass al-Baghdadi möglicherweise bei einem Luftangriff in Rakka getötet worden sei.