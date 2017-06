Kreml solidarisiert sich mit Gabriel und Kern: Neue Sanktionen sind Eigentor für EU

Zuvor hatten Kern und Gabriel in einer gemeinsamen Erklärung die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs über neue Russland-Sanktionen durch den US-Senat gegeißelt. Der Senat gehe nämlich auch gegen europäische Energieversorger vor, was nicht akzeptabel sei.

Laut Peskow hat Putin dieses Thema bereits am Donnerstag in seiner jährlichen TV-Sprechstunde mit den Bürgern Russlands thematisiert. Die Einstellung Moskaus zu den neuen Sanktionen sei im Großen und Ganzen „äußerst negativ“.

„Natürlich können sie (die Sanktionen, Anm. d. Red.), wie auch zuvor, zusätzliche Schäden verursachen — nicht nur für uns, sondern auch für diejenigen, die diese Sanktionen unterstützen und sich diesen anschließen“, sagte Peskow.

© AP Photo/ Martin Meissner Wegen Russland: Europäer bieten USA die Stirn

Ihm zufolge müssten „viele“ Bauern und Unternehmen in Deutschland dank den anti-russischen Sanktionen „direkte Verluste“ einstecken. „In dieser Hinsicht ist die Unzufriedenheit durchaus verständlich und nachvollziehbar.“

In ihrer gemeinsamen Erklärung werfen Gabriel und Kern den US-Senatoren vor, die Interessen ihrer Großunternehmen (vor allem in der Öl- und Gasbranche) durchzusetzen. Sie würden versuchen, russische Gaslieferanten vom europäischen Markt zu verdrängen, und die europäischen Unternehmen, die am „Nord Stream 2“-Pipelineprojekt beteiligt sind, unter Druck zu setzen. Zugleich warnten Gabriel und Kern, dass Washingtons einseitige Sanktionen gegen Moskau negative Folgen für die gemeinsamen Bemühungen des Westens haben könnten, den Konflikt in der Ukraine zu regeln.