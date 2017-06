Rund 1.500 Mann haben an der Übung in Estland teilgenommen. In der letzten Übungsphase haben Truppenteile aus Estland, England, Frankreich und Finnland einen Angriff mit Unterstützung von Kampf- und Schützenpanzern geübt. Ziel war es, die Zusammenarbeit der internationalen Soldaten zu stärken.

Ob dies gelungen ist, sagt der Kommandeur der estnischen 1. Heeresbrigade:

„Nach allem was ich gesehen habe, hat sich die Zusammenarbeit verbessert. Die estnischen, britischen und französischen Soldaten haben wie ein einheitlicher Verband operiert.“

Bei der Übung kamen gepanzerte Rad- und Kettenfahrzeuge der NATO zum Einsatz, darunter die schweren Kampfpanzer Challenger 2 und Leclerc. Die US-Armee beteiligte sich mit dem Kampfhubschrauber Apache und dem Transporthubschrauber Black Hawk. Außerdem überflog ein B-52-Bomber der US Air Force den estnischen Luftraum während der Übung.