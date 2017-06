Eritrea besetzt Streitgebiet an Grenze zu Dschibuti nach Abzug von Katars Truppen

© AFP 2017/ STR Katar bricht aus dem Kessel aus

„Katars Friedenstruppen wurden am 12. und 13. Juni abgezogen. Am selben Tag gab es eine Bewegung der eritreischen Truppen. Jetzt kontrollieren sie völlig das Kap Ras Doumeira und die Insel Doumeira“, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag Ali Youssouf.

Am Dienstag hatte Katars Außenministerium den Abzug der Friedenstruppen bestätigt, die seit 2008 an der Grenze zwischen Dschibuti und Eritrea stationiert waren.

Der Grenzkonflikt zwischen Dschibuti und Eritrea, der das Gebiet Ras Doumeira an der Küste des Roten Meeres an der Grenze der beiden Staaten betraf, ereignete sich vom 10. bis 13. Juni 2008. Katar trat als Vermittler in diesem Konflikt auf.

Am 5. Juni hatten Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Libyen sowie Jemen, die Malediven und Mauritius die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie warfen dem Emirat „Unterstützung des Terrorismus“ und „Destabilisierung der Lage im Nahen Osten“ vor.