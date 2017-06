Bahrain hat Beweise für Katars Terror-Unterstützung und droht mit neuen Sanktionen

© Sputnik/ Jewgeni Odinokow Katars Außenminister: Doha hat keine Forderungen von Golfstaaten erhalten

„Wir haben Beweise für direkte Kontakte von Katar mit einzelnen Anführern von Terrororganisationen in London oder in Doha und für eine finanzielle Unterstützung für diese Organisationen seitens Katars,“ sagte der Botschafter in einem Interview für die Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Bahrains Regierung weiße über die Terrororganisationen, die von Katar unterstützt werden. „Es wurde vor vielen Jahren aufgedeckt. Aber wir können unsere Sicherheit nicht vernachlässigen, wenn wir sehen, dass Katar die alte Politik weiter betreibt“, so As-Saati.

Der Botschafter betonte auch, die Golf-Länder hätten Katar mit neuen Sanktionen gedroht, wenn das Emirat seine Unterstützung des Terrorismus nicht einstelle.

„Wenn dieser Staat auf seine Politik nicht verzichten wird, werden wir gesetzgebende, politische und diplomatische Maßnahmen treffen, um Katar zu antworten,“ so As-Saati.

Dabei merkte er an, die Golf-Länder hätten Katar Zeit gegeben, um „seine Fehler zu korrigieren“. Außerdem wollten sie nicht, dass diese Situation auf den Golf-Kooperationsrat, dessen Mitglied auch Katar ist, eine negative Einwirkung hat.

Am 5. Juni hatten Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Libyen sowie Jemen, die Malediven und Mauritius die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie warfen dem Emirat „Unterstützung des Terrorismus“ und „Destabilisierung der Lage im Nahen Osten“ vor.