Kreml kommentiert möglichen Tod des IS-Anführers

„Das Ziel dieser Operation ist gerade die Terrorismusbekämpfung. Russland hilft der legitimen syrischen Regierung bei der Terrorismusbekämpfung. Der russische Präsident sagte außerdem immer, Russland verfolgt auch seine eigenen Ziele – in den Reihen dieser Terroristen kämpfen Tausende russische Bürger. Darum ist der Kampf gegen den IS eines der wichtigsten Ziele, die vor Russland stehen“, sagte Peskow am Freitag zu Journalisten.

Die Information, dass al-Baghdadi bei dem Luftangriff tatsächlich getötet worden sei, werde überprüft. Peskow betonte auch, Wladimir Putin erhalte als oberster Befehlshaber regelmäßig die erforderlichen Berichte vom russischen Verteidigungsministerium.

Der Kremlsprecher merkte auch an, es gebe ein Defizit bei der Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA bei der Terrorismusbekämpfung. Wenn Russland und die USA zusammenarbeiten würden, könnte die Terrorbekämpfung effektiver sein.