Golf-Blockade: Katar dankt Russland

„Die USA versuchen alle zu demokratisieren, und ich denke nicht, dass dies den Monarchien am Persischen Golf sehr gefällt“, sagte Putin. „Ehrlich gesagt, wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich darüber nachdenken, was die USA danach tun. Ich vermute, dass sie daran bereits gedacht haben. Falls ihr konsequent in eurem Demokratisierungskurs seid, dann versteht ihr, welcher Schritt als nächster nach Syrien, Libyen, Ägypten kommt“, so Russlands Präsident.

Der vierteilige Dokumentarfilm „The Putin Interviews“ von Stone war in dieser Woche vom US-TV-Sender „Showtime“ gezeigt worden.