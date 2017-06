Putin nennt Gründe für Obamas Ablehnung von Syrien-Vereinbarung mit Russland

© AFP 2017/ Ali Al-Saadi USA wollen Militäreinsatz in Syrien ausweiten

„Wir haben mit Obamas Administration fast eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit in Bezug auf Syrien getroffen“, so Putin in einem Interview mit dem US-Filmregisseur Oliver Stone.

Moskau und Washington haben die Koordinierung von Fragen besprochen, die mit dem sicheren Überflug von russischen Flugzeugen verbunden seien. Russland habe eine Vereinbarung zu gemeinsamen Handlungen erreichen wollen, die die Feststellung von Bewegungen der Terroristengruppen anhand der amerikanischen und der russischen Aufklärungsdaten betroffen haben. Auch über gemeinsame Kampfziele und gemeinsame Luftschläge habe Russland sich einigen wollen.

„Wir haben sehr nah an der Erreichung dieser Vereinbarung gestanden. Aber im letzten Augenblick haben unsere amerikanischen Partner, ich glaube, wegen einiger politischer Gründe, diesen Projekt abgelehnt“, so Putin.

Stones vierteiliger Dokumentarfilm „The Putin Interviews“ war vom 12. bis 15. Juni 2017 vom US-TV-Sender „Showtime“ ausgestrahlt worden. Eine Niederschrift des Interviews wurde in den USA am Freitag veröffentlicht.