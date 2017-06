Neuer Kalter Krieg zwischen Russland und USA wird zu Duell zweier Generäle - WSJ

© Sputnik/ Grigoriy Sisoev Putin spricht über geopolitischen Fehler der USA

Der Journalist hat Parallelen in den Biographien der beiden „Gegner“ gefunden. Beide fingen ihre Karrieren während des Kalten Krieges an, dienten in Europa, nahmen am Kampf gegen irreguläre Milizen teil. Sie waren auch Zeugen der Entstehung der neuen Methoden der Kriegführung mit Cyberoperationen und Anwendung von Präzisionsgelenkter Munition.

„Beide sind für ihre Werke über militärische Taktik bekannt und haben einen Ruf als große Militärdenker. Sie haben die Aufgabe, die Konturen zukünftiger Kriege zu verstehen“, schreibt Hodge.

McMaster hat zum Beispiel einen geheimen Vorlesungskurs über den Konflikt in der Ostukraine ausgearbeitet. Außerdem gilt er als einer der Autoren der heutigen Nato-Strategie in Osteuropa. Die Stationierung eines begrenzten Nato-Kontingents in den baltischen Staaten und in Polen passt auch in die Konzepte von McMaster.

Gerassimow hat seinerseits mehrmals die Kampfhandlungen der USA im Irak und in Afghanistan analysiert. 2013 analysierte er die Pentagon -Operationen, die auf Regimewechsel in den Ländern der sogenannten „Achse des Bösen“ abgezielt waren. Vor kurzem veröffentlichte Gerassimow einen Bericht über „indirekte und asymmetrische Methoden der Kriegsführung“. In dem Bericht fasste er die Kampferfahrungen zusammen, die die russischen Streitkräfte in Syrien erhalten hatten.

Im Fokus der beiden Generäle stehen laut dem Artikel Cyber-Abwehrsysteme, Weltraumaufklärung und unbemannte Luftfahrzeuge.