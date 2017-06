Identitären-Demo stößt auf Gegenproteste - Polizei nimmt nur Linke fest VIDEO

Mehrere Hundert Anhänger der sogenannten „Identitären Bewegung“, die als rechtsradikal gilt und seit 2012 in Deutschland aktiv ist, versammelten sich am Samstag am Gesundbrunnen in Berlin-Wedding, um gegen „Multi-Kulti-Wahn“, „unkontrollierte Massenzuwanderung“ und den „Verlust der eigenen Identität durch Überfremdung“ zu demonstrieren.

Demonstration der „Identitären“ in Berlin © Sputnik/ Ilona Pfeffer

Begleitet wurde die Demonstration von lautstarken Gegenprotesten, zu denen verschiedene Organisationen, darunter das „Berliner Bündnis gegen Rechts“ und der Verein „Die Vielen“ aufgerufen hatten. Auch hier sind nach ersten Schätzungen der Polizei mehrere Hundert Menschen erschienen. Die Polizei war mit 1000 Beamten im Einsatz.

Schon als sich die Demonstration am frühen Nachmittag zu sammeln begann, war die Stimmung merklich angespannt. Zwischen „Identitären” und den Gegendemonstranten kam es immer wieder zum verbalen Schlagabtausch, auf beiden Seiten Drohgebärden und gestreckte Mittelfinger. Die Einsatzkräfte der Polizei achteten darauf, dass sich die beiden Gruppen nicht nahe kamen. Immer wieder wurden Gegendemonstranten von der Strecke des Demonstrationszuges entfernt.

LIVE: Police move activists staging a sit-in protest against the ‘Identitarian Movement’ march in Berlin https://t.co/SM6oYJOdLF pic.twitter.com/IXksDMwv88 — Ruptly (@Ruptly) 17 июня 2017 г.

Auch die Anwohner des hauptsächlich von Migranten bewohnten Viertels haben von Fenstern und Balkonen aus ihren Protest gegen die „Identitären“ kundgetan.

Laut Polizeiangaben hat es keine Ausschreitungen gegeben, jedoch kam es vereinzelt zu Festnahmen. Bei den Festgenommenen habe es sich um Gegendemonstranten gehandelt, die versucht hätten, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen und den Demonstrationszug zu kreuzen sowie mit Sitzblockaden zu stoppen.

Bericht: Ilona Pfeffer