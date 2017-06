Die Wahlbeteiligung lag laut den Angaben um 12.00 Uhr (Ortszeit) bei 17,75 Prozent.

In Frankreich hat am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahl begonnen. Bereits im ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag gab es eine historisch niedrige Wahlbeteiligung. Mit 48,7 Prozent ging weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten an die Urnen.