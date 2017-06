Deutscher Politiker: Russland zeigt sein offenes und freundliches Gesicht

„Die Fußball-WM ist eine echte Chance für Russland, der Welt sein offenes und freundliches Gesicht zu zeigen“, so Pofalla.

Andersherum würden die Besucher aus aller Welt auch auf russischer Seite helfen, Ressentiments gegen den Westen abzubauen.

Außerdem betonte er, dass der Petersburger Dialog der letzte verbliebene offizielle zivilgesellschaftliche Gesprächskanal zwischen Russland und Deutschland sei. Die Russen lassen ihm zufolge immer mehr Vertreter von Nichtregierungsorganisationen zu, so dass in die Gespräche mehr Meinungsvielfalt kommt. Es seien bei der Tagung auch Journalisten zugelassen.

„Die russische Seite ist also zu mehr Offenheit bereit“, so Pofalla.

Der Chef des Petersburger Dialogs wies auch darauf hin, „die Beziehungen (mit Russland – Anm. d. Red.) gehen in manchen Bereichen durchaus bergauf“. Als Beweis dafür: „Der Handel zwischen unseren beiden Ländern hat im 1. Quartal 2017 um ein knappes Drittel zugenommen.“

Die erste Fußball-WM in der Geschichte Russlands wird vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in mehreren russischen Städten ausgetragen, darunter in Moskau, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Wolgograd, Sotchi und Jekaterinburg.