Putin: USA enthüllen nie Wahrheit über MH17

Angesichts der Einstellung der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Situation in der Ukraine wundere ihn diese Position der USA nicht, so der russische Staatschef.

„Sie alle wollten die Schuld der Volkswehr im Donbass — und indirekt auch Russland, das diese unterstütze — in die Schuhe schieben. Wenn die Informationen diesem Gesichtspunkt widersprechen, werden sie (die USA — Anm. d. Red.) diese nicht an den Tag bringen", sagte er.

© AFP 2017/ PAUL J. RICHARDS Putin: Russland am Dialog mit US-Geheimdiensten interessiert

Putin zeigte sich dessen sicher, dass die US-Geheimdienste über Informationen über den MH17-Absturz verfügen könnten: „Ich bin überzeugt, dass es nun einmal so ist", sagte er. „Darin aber, was wir von unseren Partnern bekommen haben, gibt es leider keine Beweise".

Der Präsident verwies darauf, dass es gerade die ukrainische Armee war, die begann, „alle Arten von Waffen im Donbass" einzusetzen.

Hätte Kiew also den Argumenten von Moskau Gehör geschenkt und keine umfassenden Kampfhandlungen eingeleitet, so hätte es auch keinen Boeing-Absturz gegeben, so Putin weiter.

Stones vierteiliger Dokumentarfilm „The Putin Interviews" war vom 12. bis 15. Juni 2017 vom US-TV-Sender „Showtime" ausgestrahlt worden. Eine Niederschrift des Interviews wurde in den USA am Freitag veröffentlicht.

Die Boeing 777 der Malaysia Airlines unter der Flugnummer MH17 mit 298 Menschen an Bord war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur etwa um 15.20 Uhr MESZ im Luftraum über der Ukraine von den Radaren verschwunden. Nach Angaben russischer Fluglotsen befand sich die Boeing in diesem Augenblick etwa zehn Flugminuten von der russischen Grenze entfernt. Den Absturz überlebte niemand.