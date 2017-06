Berlin teilt mit, wann Tornados Flüge über Syrien wieder aufnehmen

„Bis Ende Juni sind wir im Flugplan der Anti-ISIS-Koalition fest eingeplant. Dann verlegen wir die Tankflugzeuge schnellstmöglich nach Jordanien. Sie sind nach ein paar Tagen wieder im Einsatz, etwa in der zweiten Juli-Hälfte. Der Umzug der Tornados und der komplexen Auswertetechnik für die Luftbilder ist komplizierter, er wird zwei Monate, von August bis September, dauern. Ab Oktober sollen die Aufklärungstornados dann nach Plan wieder starten“, sagte von der Leyen in einem Interview für die Zeitung Bild am Sonntag

Die Bundesverteidigungsministerin betonte aber, es sei noch schwierig, genaue Daten zu nennen. Das Wichtigste sei, die Umzugsphase, in der die Tornados nicht fliegen können, so kurz wie möglich zu halten, sowie die Sicherheit der eigenen Truppe.

Ende Mai hatte die Türkei das unbegrenzte Besuchsrecht für deutsche Abgeordnete im Luftstützpunkt Incirlik verweigert. Anfang Juni hatte die Bundesregierung den Abzug der Bundeswehr von Incirlik nach Jordanien beschlossen.

Seit 2016 nimmt die Bundeswehr mit Tornado-Aufklärungsflügen über Syrien und dem Irak am Anti-IS-Kampf teil.