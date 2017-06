Le Pen: Niedrige Wahlbeteiligung schwächt Legitimität des Parlaments

„Wir können Müdigkeit und Überdruss in Bezug auf die Politik sehen. Die niedrige Wahlbeteiligung schwächt die Legitimität des gewählten Parlaments“, sagte Le Pen.

© REUTERS/ Jean-Paul Pelissier Niedrige Beteiligung bei Parlamentswahlen in Frankreich

Zuvor war bekannt geworden, dass den ersten Hochrechnungen von Ipsos und Sopra Steria zufolge das Parteienbündnis (MoDem und En Marche) des französischen Staatschefs zwischen 355 und 424 von 577 Abgeordnetenmandaten errungen hatte — trotz der historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Die Republikaner kommen auf 97 bis 130 Sitze, die Sozialisten auf bis zu 49, die linke La France insoumise bekommt 30 Sitze und die Front National nur vier bis acht, was für die Bildung einer eigenen Fraktion nicht ausreicht.

Trotz des schwachen Ergebnisses bei den Parlamentswahlen, hat Marine Le Pen einen von vier bis acht Sitzen in der Nationalversammlung gewonnen. Dies verdankt die Front National Chefin den Wählern in ihrem Wahlkreis in Nordfrankreich. Le Pen wurde zum ersten Mal zum Parlamentsabgeordneten gewählt.