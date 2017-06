© Sputnik/ Valery Levchenko Bahrain hat Beweise für Katars Terror-Unterstützung und droht mit neuen Sanktionen

Katar stellte 2014 seine Militärangehörigen unter den Befehl des Zentralkommandos der US-Seestreitkräfte (NAVCENT), dessen Hauptsitz sich in Bahrain befindet. Die genaue Zahl von Katars Soldaten, die in Bahrain für den Kampf gegen den IS stationiert sind, wurde nicht mitgeteilt.

„Bahrain hat dem amerikanischen General, unter dessen Kommando die Militärbasis steht, erklärt, dass Katars Soldaten wegfahren müssen“, so die Quelle.

Sie befinden sich demzufolge noch auf der Basis, sollen sie aber allem Anschein nach im Laufe der nächsten zwei Tage verlassen.

Am 5. Juni hatten Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Libyen sowie Jemen, die Malediven und Mauritius die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie warfen dem Emirat „Unterstützung des Terrorismus“ und „Destabilisierung der Lage im Nahen Osten“ vor.