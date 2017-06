Nordkorea bezichtigt USA des Diebstahls von Diplomatenpost

© Sputnik/ Ilja Pitalew US-Außenamt nennt Bedingung für Verhandlungen mit Nordkorea

„Am 16. Juni ereignete sich in New York ein Zwischenfall, bei dem unserer Delegation wegen provokativer, gesetzwidriger und feindlicher Handlungen seitens der USA im John F. Kennedy International Airport die diplomatische Korrespondenz gestohlen wurde“, zitiert am Sonntag die zentrale staatliche Nachrichtenagentur des Landes (Korean Central News Agency, KCNA) den Vertreter des Außenministeriums.

Laut Pjöngjang haben im Flughafen 20 amerikanische Polizisten und Sicherheitsbeamte von den nordkoreanischen Diplomaten die Korrespondenz gefordert. Die Diplomaten wollten sie nicht abgeben, und die Sicherheitsbeamten haben die Post gewaltsam weggenommen.

Das nordkoreanische Außenamt hat den Zwischenfall als „Verletzung der Souveränität und bewusste Provokation“ bezeichnet und diese Handlungen kategorisch verurteilt.