US-Koalition bestätigt Abschuss von syrischem Kampfjet und kontaktiert Russland

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy US-Koalition schießt syrischen Kampfjet nahe Rakka ab

Die Koalition habe sich zur Deeskalation der Situation mit Vertretern Russlands ("russischen Partnern") in Verbindung gesetzt.

Zuvor war berichtet worden, dass die von den Vereinigten Staaten angeführte Anti-Terror-Koalition am Sonntagmittag ein syrisches Kampfflugzeug nahe der Stadt Rakka abgeschossen hatte. Diese Information wurde im Nachhinein von der syrischen Armee bestätigt. Das Flugzeug sei in dem Moment abgeschossen worden, als es eine Luftoperation gegen IS absolvierte.

Dem widerspricht die Koalition: Das Flugzeug soll Bomben auf Stellungen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) abgeworfen haben. Unmittelbar danach sei das syrische Flugzeug von einer US-amerikanischen F/A-18E Super Hornet abgeschossen worden.

© AFP 2017/ SEPAH NEWS Vergeltung für Anschläge: Iran feuert Raketen auf Terroristen in Syrien ab – VIDEO

"Am 18. Juni haben syrische Regierungstruppen gegen 16.30 Uhr Ortszeit oppositionelle syrische SDF-Kräfte in der Stadt Jadin südlich von Tabka attackiert“, heißt es in der Erklärung weiter. Dabei seien Vertreter von SDF verletzt worden, Einheiten der Opposition seien gezwungen worden, die Stadt zu verlassen.

Die Koalition, die sich zum Ziel setzt, die Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien zu vernichten, habe nicht vor, gegen das syrische Regime, das russische Militär oder gegen die Kräfte zu kämpfen, die mit Damaskus zusammenarbeiten. „Sie wird aber nicht zögern, die Kräfte der Koalition oder deren Partner vor beliebiger Bedrohung zu verteidigen.“