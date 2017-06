Premierministerin May: Vorfall vor Moschee wird als "möglicher Terrorakt“ eingestuft

Im Londoner Stadtteil Finsbury Park ist ein Minivan in der Nähe einer Moschee in eine Passantengruppe gefahren, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Die Polizei bestätigt die Festnahme des 48-jährigen Fahrers.

London: Minibus rast in Fußgänger vor Moschee – ein Toter, acht Verletzte

Mohammed Kozbar, der Vorsitzende der Moschee, sagte der Boulevard-Zeitung "The Sun": "Wer immer das getan hat, wollte Menschen verletzen. Das ist eine Terrorattacke."

Das Fahrzeug, das Passanten rammte, soll dem "Sun"-Bericht zufolge ein gemieteter weißer Lieferwagen sein.

​Der Zwischenfall geschah zwei Wochen nach dem blutigen Terroranschlag auf der London Bridge und am Borough Market, als drei Terroristen mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt haben. Die Täter wurden kurz darauf von Polizisten erschossen.

Finsbury Park liegt im Norden der Hauptstadt und nicht im Zentrum, wo sich zuletzt die terroristischen Angriffe ereigneten.