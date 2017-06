Maritimes Zusammenwirken 2017: China schickt Kriegsschiffe in die Ostsee

© Sputnik/ Maxim Blinov Militärbündnis: Russland und China lassen sich nicht von den USA einschüchtern

An den Übungen werden sich ein chinesischer Zerstörer, eine Fregatte und ein Versorgungsschiff beteiligen. Die Übungen sollen in zwei Etappen in der Ostsee und dann auch im Ochotskischen und Japanische Meer stattfinden. Das Training startet Mitte Juni und dauert bis in den Oktober.

Voriges Jahr wurden die Marineübungen „Maritimes Zusammenwirken“ im Südchinesischen Meer durchgeführt.