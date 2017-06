Es handle sich dabei keinesfalls um Verteidigung, so der Politiker. Laut Klinzewitsch hat sich Washington unter der Präsidentschaft von Donald Trump in die Quelle einer neuen Gefahr verwandelt, und zwar nicht nur im Nahen Osten, sondern in der ganzen Welt.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Mit Abschuss des syrischen Jets starten USA neuen Kriegsakt – russischer Senator

Am Sonntag meldete die Agentur Reuters, dass die von den Vereinigten Staaten angeführte Anti-Terror-Koalition nahe der Stadt Rakka ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen habe. Diese Information sei von der syrischen Armee bestätigt worden.

Später habe die Koalition eine Erklärung zum Abschuss des Kampfjets abgegeben. Das Flugzeug soll Bomben auf Stellungen der syrischen Opposition abgeworfen haben, hieß es aus dem Stab der Koalition.

Die Koalition habe sich zur Deeskalation der Situation mit Vertretern Russlands ("russischen Partnern") in Verbindung gesetzt.