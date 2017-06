© AP Photo/ Burhan Ozbilici Mord an Russland-Botschafter in Ankara: Unbekannte löschen alle Mails des Täters

Jerchow leitete zuletzt den Krisenstab des russischen Außenministeriums.

Andrej Karlow, der frühere russische Botschafter in der Türkei, war am 19. Dezember bei einer Fotoausstellung in Ankara vor laufenden Kameras und Publikum erschossen worden. Der Täter war der türkischer Polizist Mevlut Mert Altintas, der die Veranstaltung bewachen sollte. Er schoss dem Botschafter mehrmals in den Rücken und rief radikal-islamische Parolen. Er wurde am Tatort von Sicherheitskräften getötet.