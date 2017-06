Uno warnt vor Eskalation in Syrien wegen Koalitionsschlag

„Wir sind nicht in der Lage, diese Meldungen oder Umstände unabhängig zu bestätigen. Dies ruft bei uns eine tiefe Besorgtheit in Bezug auf das Risiko neuer Fehlschläge und einer Eskalation im syrischen Konflikt hervor“, so Dujarric.

© AP Photo/ Rolex Dela Pena Uno sagt dem Terror den Kampf an

Ihm zufolge ist die Uno der Ansicht, dass ein derartiges Risiko sich dann erhöhe, wenn der Kampf gegen den sogenannten „Islamischen Staat“ (IS, auch Daesh) und gegen andere Terrorgruppierungen dem Ziel der umfangreichen politischen Regelung des Syrien-Konflikts nicht entspreche.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Mit Abschuss des syrischen Jets starten USA neuen Kriegsakt – russischer Senator

Am vergangenen Sonntag hatte die Agentur Reuters gemeldet, dass die US-geführte Anti-Terror-Koalition nahe der Stadt Rakka ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen hat. Diese Information wurde von der syrischen Armee bestätigt. Später gab die Koalition eine Erklärung zum Abschuss des Kampfjets ab. Die Su-22 soll Bomben auf Stellungen der syrischen Opposition abgeworfen haben, hieß es aus dem Stab der Koalition.