Australien stoppt vorerst seine Luftangriffe auf IS-Positionen in Syrien

„Die Operation der Streitkräfte Australiens zur Ausführung von Luftangriffen in Syrien ist vorsichtshalber vorübergehend eingestellt“, zitiert die Agentur das australische Verteidigungsamt.

Die US-geführte Koalition zur IS-Bekämpfung, die ohne Zustimmung von Damaskus in Syrien agiert, hatte am Sonntag in der Provinz Rakka einen syrischen Jagdbomber vom Typ Su-22 abgeschossen. Später gab die Koalition eine Erklärung zum Abschuss des Kampfjets ab. Das Flugzeug soll Bomben nahe der Stellungen der kurdisch dominierten „Syrischen Demokratischen Kräfte“ (SDF) abgeworfen haben, hieß es aus dem Stab der Koalition.

Damaskus erklärte dazu, das Flugzeug der syrischen Luftstreitkräfte habe eine Kampfaufgabe gegen IS ausgeführt.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, dass alle Flugzeuge und Drohnen, die sich in syrischen Gebieten befinden, wo Russlands Luftstreitkräfte ihre Kampfaufgaben umsetzen, künftig von Einheiten der russischen Flugabwehr begleitet werden.

Zuvor wurde berichtet, dass Moskau nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets die Kooperation mit den USA im Rahmen des Syrien-Memorandums ausgesetzt habe.