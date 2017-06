Russland darf seinen neuen Kernbrennstoff in USA testen

© AFP 2017/ Bjorn Larsson Rosvall Schwedisches Kernkraftwerk bekommt russischen Atombrennstoff

Die US-amerikanische Seite habe TVEL bereits erlaubt, den neuen Kernbrennstoff in einem Atomkraftwerk in den Vereinigten Staaten zu testen. Die Produktion des Atombrennstoffs vom Typ TVS-Kwadrat hat bereits begonnen. 2019 soll die erste Testpartie in die USA geliefert werden.

TVEL prüft laut Grigorjew die Möglichkeit, die Produktion des neuen Atombrennstoffes in Europa zu organisieren.

Das TVS ist ein Brennelement mit einer Brennstabkonfiguration, die sich für den Einsatz in Druckwasserreaktoren des US-Herstellers Westinghouse eignet.