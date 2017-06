US-Koalition meldet Abschuss syrischer Militär-Drohne

Nach Angaben des Senders Sky News Arabia, der sich auf die US-Koalition beruft, wurde eine Drohne des Typs Shahed-129 in der Nähe des südsyrischen At Tanf abgeschossen. In dieser Ortschaft hatte das US-Militär in der vergangenen Woche Mehrfachraketenwerfer aufgestellt

Am Sonntagabend hatte ein US-Jagdflugzeug des Typs F-18A einen Su-22-Kampfjet der syrischen Armee in der Nähe der IS-Hochburg Rakka abgeschossen, als dieser Angriffe auf die IS-Terroristen flog. Nach US-Darstellung bombardierte die syrische Maschine von den USA unterstützte Rebellen.