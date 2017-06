Havice liegt in der Provinz Kirkuk südlich von Mossul. Die Kämpfer der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) fliehen aus Mossul dorthin . „Die Stadt ist ein wichtiger strategischer Punkt für den Daesh, wo zahlreiche ihrer Kämpfer stationiert sind“, sagte Hikmet. In der Stadt bleiben ihm zufolge auch viele Zivilisten.

„Wir bereiten uns darauf vor, den Einsatz in Havice gleich nach der Befreiung von Mossul zu beginnen. Diese Stadt hat eine besondere Bedeutung für das Irakische Kurdistan wegen ihrer Nähe zu der Stadt Kirkuk“, hieß es. Die Präsenz der Terroristen in Havice stelle eine direkte Gefahr für Kirkuk dar. „Wenn die Stadt befreit wird, wird Kirkuk von nichts bedroht“, so Hikmet.

Die IS-Terroristen hatten Havice, das 40 Kilometer von Kirkuk entfernt liegt, noch 2014 unter ihre Kontrolle gebracht.