Wie Müll ukrainische Abgeordnete hungern lässt

Dem Bericht zufolge will Syrojed ihren Kollegen Oleg Beresjuk, den Fraktionschef der Partei „Selbsthilfe“, der aus demselben Grund in Hungerstreik getreten war, unterstützen.

„Ich will heute Oleg Beresjuk unterstützen und schließe mich ihm an. Ich werde mit ihm sein und hungern, um zu versuchen, die Menschen vor der Willkürherrschaft zu schützen“, so Syrojed.

© AFP 2017/ Noel Celis Parlamentarier: Müllhalden in der Ukraine so groß wie Dänemark

Sie empfahl den Bewohnern von Lwiw, sich an den Präsidenten des Landes mit der Bitte zu wenden, den Chef der Oblast Lwiw zu entlassen.Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Einwohner von Lwiw in der Nacht zum 9. Juni mehrere Straßen mit Müllsäcken blockiert hätten. Kommunale Dienste räumten den Abfall die ganze Nacht, hieß es. Die Einwohner sollen gedroht haben, solche Aktionen weiter zu veranstalten, falls das Problem mit dem Mühl nicht gelöst werde.

Laut dem Portal Lenta.ru hatten die sich wegen starker Regenfälle gebildeten Flüsse im Mai dieses Jahres Müllberge auf Straßen nach sich gezogen. Im März soll der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, zugegeben haben, dass die Stadt keinen Platz mehr habe, um den Müll abzufahren.