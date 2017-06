Putin warnt Gesellschaftskammer vor Kontakten zu Offiziellen im Westen

„Wenden Sie sich auf keinen Fall an Ministerien und Ämter (im Westen)… Die Bürokratie im Westen ist noch krasser und der Staat noch härter als in Russland. Die administrativen Strukturen sind wie aus Stahlbeton, es gibt keine Schlamperei“, sagte der Präsident.

Sie hätten andere Aufgaben in Bezug auf Russland und auf alles zu lösen, was mit Russland zu tun habe. Westliche Amtsträger hätten in einem konkreten politischen Paradigma zu handeln, von dem keine Abweichung möglich wäre.

Putin rief die Gesellschaftskammer auf, mit ähnlichen Strukturen im Westen zusammenzuarbeiten, um das Ansehen Russlands zu verbessern. Ihrerseits würden diese Strukturen örtliche Amtsträger beeinflussen, meinte der russische Präsident.