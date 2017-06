Putin zu Protesten: In Russland ist es „freier“ und „einfacher“ als im Westen

Das westliche System zur Unterdrückung von Protesten sei wesentlich ausgeklügelter als in Russland, betonte Putin.

„Ich habe kürzlich in einem Interview einer amerikanischen Journalistin gesagt: Wo ist diese „Occupy Wall Street“? Das FBI hat alles zerfetzt, dort ist niemand übriggeblieben. Und das haben sie so leise gemacht, als ob man sie in einer Säure auflösen ließ: Puff – und alles war weg. Sie haben professionell gehandelt“, sagte der Staatschef am Dienstag.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Dutzende Festnahmen bei nicht genehmigten Protesten in Moskau

In Russland „brodele“ es hingegen. „Dort (im Westen – Anm. d. Red.) kann man sich nicht besonders austoben. Dort brodelt nur das, was erlaubt ist. Wir bemerken das nicht einmal, dort ist das System ausgeklügelt, und bei uns nicht.“ In Russland sei es in diesem Sinne „freier“ und „einfacher“.

Putin betonte, dass man die Protestaktionen nicht fürchten sollte, solange diese wirklich eine Verbesserung der Lage im Lande zum Ziel hätten. Zugleich betonte der russische Staatschef, dass nicht alle Aktionen gleich zu behandeln seien.

„Wenn diese Aktionen nur die Eigenwerbung zum Ziel haben und ihnen eine Instrumentalisierung von Problemen zugrunde liegt, dann ist das wahrscheinlich nicht die beste Art der politischen Tätigkeit“, schlussfolgerte Putin.