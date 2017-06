Poroschenko zu Trumps angeblichen Russland-Verbindungen

Poroschenko hat am Dienstag nach dem Treffen mit Trump dem TV-Sender Fox News ein Interview gegeben. Wie er dabei sagte, ist der amerikanische Präsident ein starker und charismatischer Leader.

„Er sieht definitiv nicht so aus, als ob er irgendwelche besondere Verbindungen zu Russland hätte“, so Poroschenko auf die Frage bezüglich der in den USA zurzeit laufenden Ermittlungen.

Trump sei ein großer Freund der Ukraine, der Poroschenko helfe, Frieden ins Land zu bringen.

Zuvor war berichtet worden, dass diverse Ermittlungen über die Rolle Russlands in der US-Präsidentschaftswahl laut der Beraterin von Donald Trump, Kellyanne Conway, den Steuerzahlern Dutzende Millionen Dollar kosten können.

Die Ermittlungen dauern bereits seit Monaten an. Das FBI soll klären, ob es vor der US-Wahl Absprachen zwischen Russland und Trumps Wahlkampfteam gegeben hat. Die Ermittlungen leitet der Sonderstaatsanwalt Robert Müller. Der Kreml hat diese Vorwürfe bereits mehrfach zurückgewiesen.