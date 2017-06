Wagenknecht: Weltkrieg zwischen USA und Russland real

© AFP 2017/ MICHAEL W. PENDERGRASS / US NAVY Neues Blatt der Geschichte aufgeschlagen? USA schießen erstmals seit 1999 Kampfjet ab

Es bestehe die Gefahr eines Weltkriegs, sagte Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. „Die Bundesregierung muss sofort handeln und die deutschen Soldaten aus der Konfliktregion zurückziehen“, zitiert die Zeitung Wagenknecht.

Die Bundeswehr dürfe nicht Teil dieses Kriegsszenarios werden. Die Regierung müsse erklären, welche Initiativen sie ergreifen werde, um die Gefahr eines Weltkriegs zwischen den Atommächten Russland und USA zu verringern, so Wagenknecht.

Nach dem Abschuss einer syrischen Militärmaschine durch die USA sei die Gefahr eines Krieges zwischen den USA und Russland sehr real. Es gebe eine dramatische Eskalation, wie es sie seit der Kuba-Krise nicht mehr gegeben habe, hieß es.

Auf dem Parteitag der Linken am 10. Juni hatte die Partei die Forderung nach Auflösung der Nato ins Wahlprogramm aufgenommen. Verlangt wird zudem ein „ kollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung von Russland “.

Die USA kündigten am Montag an, an einer Wiederaufnahme der von Russland gekappten Kontakte zur Vermeidung von Zwischenfällen im syrischen Luftraum zu arbeiten. Man werde sich auf mehreren Ebenen darum gekümmert, diesen Kommunikationskanal wieder zu öffnen, sagte Generalstabschef Joseph Dunford.

Russland hatte diese Kontakte als Reaktion auf den Abschuss des syrischen Kampfflugzeugs durch einen US-Jet ausgesetzt und von einem „Akt der Aggression“ gesprochen.