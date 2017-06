In Sowjetarmee träumte Poroschenko vom Pentagon

Poroschenko hatte sich mit Mattis am Dienstag getroffen, wo er auch von dem US-Präsidenten Donald Trump und dessen Vize Mike Pence empfangen worden war.

„Ich habe davon geträumt, im Pentagon zu sein, seit ich in der Armee war (Poroschenko diente in den Jahren 1984-1986 in der Sowjetarmee – Anm. d. Red.)“, sagte der ukrainische Staatschef, präzisierte dabei aber nicht, was er genau damit gemeint habe.

© Sputnik/ Pressedienst des ukrainischen Präsidenten/Nikolaj Lazarenko Poroschenko zu Trumps angeblichen Russland-Verbindungen

„Selbst angesichts der Gefahren – der Aggression, der Cyber-Attacken und des Nachbarn, der das Vertrauen untergräbt – hat Ihr Land Entschlossenheit gezeigt, sich vor allen Bedrohungen zu schützen. Die USA unterstützen euch. Wir unterstützen euch angesichts der Gefahren für die Souveränität, das internationale Recht und die Weltordnung“, so Mattis im Gespräch mit Poroschenko.

In Medienmeldungen hieß es zuvor wiederholt, dass die USA und andere westliche Länder Russland die Einmischung in die Angelegenheiten der Ukraine vorgeworfen hätten. Moskau dementierte dies entschieden und betonte, dass es an einer Regelung der innenukrainischen Krise interessiert sei.