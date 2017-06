USA erwägen Schritte auf "Russlands Vorgehen" in Syrien

„Wir beraten darüber“, erwiderte Tillerson auf die Frage nach Antworthandlungen der USA.

Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag sagte, sei Russland nicht daran interessiert, den Kampf gegen den Terrorismus in Syrien wegen der Schläge der USA zu untergraben. In nächster Zeit werde US-Außenminister Rex Tillerson auf diese Angelegenheit angesprochen, hieß es.

Indessen erklärte das Pentagon, dass es keine Handlungen des russischen Militärs in Syrien sehe, die Befürchtungen auslösen könnten.

Das russische Verteidigungsministerium hat am Dienstag bekanntgegeben, dass Moskau nach dem Abschuss eines syrischen Kampfjets die Kooperation mit den USA im Rahmen des Syrien-Memorandums ausgesetzt habe. Weiter hieß es, dass alle Flugzeuge und Drohnen, die sich in syrischen Gebieten befinden, wo Russlands Luftstreitkräfte ihre Kampfaufgaben umsetzen, künftig von Einheiten der russischen Flugabwehr begleitet werden.