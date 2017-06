WADA stoppt teilweise Akkreditierung des größten US-Anti-Doping-Labors

© AFP 2017/ Marc BRAIBANT Doping-Skandal: WADA stellt Ermittlungen gegen russische Athleten überraschend ein

Die Tätigkeit des Labors in der University of California in L.A. (UCLA) entspreche nicht „den besten Standards“, hieß es. Somit darf das Labor in den kommenden drei Monaten zwar weiterhin Tests durchführen, muss aber eine zweite Meinung von einem anderen WADA-akkreditierten Labor einholen.

Die WADA werde die Verbesserungen der Qualität der Nachweisverfahren prüfen. Sollten die WADA-Standards wieder vollständig erreicht werden, könnte das Labor seine Arbeit in vollem Umfang wiederaufnehmen. Das UCLA könne innerhalb von drei Wochen Einspruch gegen den Entscheid einlegen, hieß es.