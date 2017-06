Japanisches Militär übt Raketenabwehr mitten in Tokio

In dem dicht besiedelten Stadtbezirk Nerima und in der im Norden an die Hauptstadt angrenzenden Präfektur Saitama wurde die Aufstellung der Waffen unter Verhältnissen einer dichten Bebauung geübt. Das Manöver war für das Publikum offen.

Wie das japanische Militärkommando zuvor mitgeteilt hatte, verfolge die Übung das Ziel, die Bevölkerung zu beruhigen, die wegen der Aufstockung der nordkoreanischen Militärprogramme besorgt ist.

Pjöngjang hatte in diesem Jahr bereits zwölf ballistische Raketen unterschiedlichen Typs abgefeuert. Eine davon stürzte am 9. März nur 200 Kilometer vor der japanischen Küste ins Meer.

Die japanischen Streitkräfte haben derzeit 17 Batterien von Patriot-PAC-3-Systemen zur Verfügung, die zur Abwehr von Flugzeugen, Marschflugköpern und ballistischen Mittelstreckenraketen bestimmt sind.

Tokio will auch weiterhin sein Raketenabwehrsystem stärken bzw. ausbauen, das aus sechs Kriegsschiffen mit computergesteuerten Ortungs- und Verfolgungssystemen Aegis und bodengestützten Patriot-PAC-3-Systemen besteht. Geplant ist unter anderem, von den USA bodengestützte ortsfeste Raketenabwehrsysteme Aegis Ashore zu kaufen.