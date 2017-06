Trump nennt Ukraine so, wie es deren Einwohner hassen

„Es ist eine große Ehre, mit Herrn Poroschenko, dem Präsidenten der Ukraine (of the Ukraine), zusammenzutreffen – eines Landes, in dem wir stark involviert sind“, sagte Trump vor Journalisten nach dem Treffen am Dienstag.

Wie die Zeitung „The Washington Post“ schreibt, war es früher üblich, in der englischen Sprache den Artikel „the“ mit dem Namen des Landes – Ukraine – zu gebrauchen. Nach dem Erwerb der Unabhängigkeit hätten Vertreter der Kiewer Regierung allerdings nachdrücklich darum gebeten, darauf zu verzichten. Die Mehrheit der Westmedien sei diesem Wunsch nachgekommen, so das Blatt.

Aus welchem konkreten Grund Kiew den Artikel vor dem Ländernamen verbannen wolle, sei nicht bekannt. Eine Vermutung sei, dass der Artikel „the“ an die Etymologie der Landesbezeichnung erinnern könnte, wie Rand bzw. Randgebiet der Stadt (russisch – „Okraina“), schreibt die Zeitung.

Wohl angesichts dessen, dass die ukrainische Seite allein über die Tatsache, dass das Treffen mit Trump stattgefunden hatte, glücklich sei, habe sie ihre Unzufriedenheit über die „Fehlbezeichnung“ ihres Landes auf keine Weise geäußert. In den sozialen Netzwerken wurde Trump jedoch sofort auf seinen Fauxpas hingewiesen. Auch der ehemalige US- Botschafter in Russland Michael McFaul verwies darauf auf Twitter.

Der Artikel „the“ wird in der englischen Sprache traditionsgemäß bei der Benennung einer Reihe von Ländern gebraucht, wie the United Kingdom oder the United States of America. In den offiziellen Namen dieser Länder bleibt der Artikel allerdings aus.