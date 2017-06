„Wie die Sanktionen aller vorherigen Jahre zeigen, ist das Hauptprinzip der Reaktion auf die Sanktionen eindeutig das Prinzip der Gegenseitigkeit, und dies ist durchaus klar und verständlich“, erklärte Peskow.

Er sagte ferner, der Kreml bedauere es, dass die USA weiterhin auf Sanktionen setzen.

„Die Sanktionen wurden mit Bedauern aufgenommen, vor allem, weil man weiterhin auf eine derartige Sanktionsrhetorik setzt, die ganz fern von Konstruktivismus und insbesondere fern von dem politischen Willen ist, die heute um die Ukraine existierenden Probleme zu regeln“, betonte Peskow.

© Sputnik/ Wladimir Astapkowitsch USA erweitern Sanktionen gegen Russland

Am Dienstag haben die USA weitere Sanktionen gegen Russland erlassen. In Washington habe man erklärt, dass die Sanktionen so lange gelten werden, bis Russland den Osten der Ukraine verlassen werde. Zugleich hieß es in den Medien, dass der verabschiedete Gesetzentwurf die Verfassung der USA verletze. Moskau hatte bereits mitgeteilt, es werde spiegelgleich auf die Sanktionen antworten.