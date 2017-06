Russischer Waffenhändler über mögliche Lieferungen an Nato

„Dennoch steht in diesem Moment, wie Sie wissen, der unlautere Wettbewerb der westlichen Ländern, der durch die gegen Russland und Rosoboronexport verhängten Sanktionen zum Ausdruck kommt, im Wege “, sagte Michejew am Mittwoch Journalisten auf der Internationalen Luftfahrtmesse „Le Bourget 2017“ in Paris.

Ihm zufolge haben russische Verteidigungsunternehmen trotz der verhängten Einschränkungen gute Möglichkeiten zur Importsubstitution von Komponenten und zur Erneuerung von technologischer Basis bekommen. Das habe eine Erhöhung der Qualität und Eigenschaften der Bewaffnung ermöglicht.

Griechenland gelte dabei als ein erfolgreiches Beispiel der militärtechnischen Zusammenarbeit mit Nato-Ländern, das mit Luftabwehrsystemen C-300 ausgerüstet wurde, so der Rosoboronexport-Chef.

Zugleich weisen Verhandlungen über die Lieferung von Luftabwehrsystemen großer Reichweite mit anderen Nato-Ländern wie der Türkei keine Risiken auf, da die Beziehungen zwischen Moskau und Ankara auf Vertrauen aufbauten, betonte Michejew.

Rosoboronexport wird laut seinem Chef die neusten Produkte der russischen Bewaffnung, wie den modernen Panzer „Armata“, das Luftabwehrsystem C-500 und das Kampfflugzeug der fünften Generation T-50 in naher Zukunft nicht exportieren.